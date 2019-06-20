Зеленский создал Офис президента вместо Администрации

Президент Владимир Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации Администрации президента.

Об этом говорится в указе президента №417.

Этим указом создается Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников АП.

"Офис Президента является постоянно действующим вспомогательным органом, основной задачей которого является организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления президентом определенных Конституцией полномочий", - говорится в документе.

Офис президента возглавляет руководитель офиса, также в него входят: первый заместитель, заместители руководителя, руководитель аппарата офиса, первый помощник президента, помощники президента, советники президента, пресс-секретарь президента, уполномоченные президента, представители президента, кабинет президента, кабинет руководителя офиса, директорат по вопросам правовой политики, директорат по вопросам внешней политики, директорат по вопросам национальной безопасности и обороны, директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности, директорат по вопросам региональной политики и децентрализации, директорат по вопросам экономической политики, директорат по вопросам внутренней и гуманитарной политики, директорат по вопросам информационной политики, департамент документального обеспечения, департамент по вопросам государственного протокола и церемониала, департамент по вопросам гражданства, помилования, государственных наград, департамент по вопросам обращений граждан, департамент доступа к публичной информации, департамент управления персоналом, департамент информационных технологий, департамент обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров, департамент обеспечения деятельности уполномоченных, представителей и работы офиса президента, режимно-секретный департамент.

Также Зеленский создал комиссию по реорганизации АП, определив главой этой комиссии заместителя руководителя аппарата Администрации - руководителя Главного департамента документального обеспечения Игоря Стасенко.

Напомним, Администрация президента Украины была создана в 1991 году президентом Леонидом Кравчуком. Третий президент Виктор Ющенко на второй день после вступления в должность переименовал АП в Секретариат президента. Четвертый президент Виктор Янукович сразу после инаугурации вернул название АП.

21 мая президент Зеленский подписал указ о назначении андрея Богдана на должность главы АП, что нарушает нормы закона "Об очищении власти". Согласно открытой информации, новый глава АП ранее занимал должность уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Азарова с марта 2010 по февраль 2011 года, а также с июля 2013 года по март 2014 года. Во второй раз Богдана уволил уже премьер Яценюк.