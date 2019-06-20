Зеленский подписал первый в жизни закон

Президент Владимир Зеленский подписал свой первый закон, который отменяет отпуска для людей, усыновляющих детей-сирот сразу из роддома.

"Господин Президент, позвольте вас попросить подписать первый закон в своей жизни. Это закон, принятый 30 мая 2019 года. За него проголосовали 248 депутатов. Он устанавливает новые правила предоставления отпусков в связи с усыновлением ребенка. Это небольшой текст, но это очень важно, поскольку это первая ваша подпись как Президента", - подчеркнул глава Администрации Президента Андрей Богдан.

Напомним, ранее человеку, который усыновил новорожденного ребенка, государство предоставляло отпуск на 56 календарных дней (при усыновлении 2 или более детей - 70 дней).Несмотря на это, согласно Семейному кодексу, брошенный в роддоме ребенок может быть усыновлен только спустя 2 месяца после своего рождения.

Из этого следует, что нормы Кодекса законов о труде и закона об отпусках противоречат Семейному кодексу.