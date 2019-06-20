Путину не понравились первые шаги Зеленского по Донбассу

"Заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. А как тогда решать эту проблему?"

Президенту России Владимиру Путину не понравились первые шаги Владимира Зеленского по Донбассу.

Об этом он сказал во время прямой линии с гражданами России.

"Будучи в Париже, он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты такого рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - заявил Путин.

Он считает, что действия Украины при президенте Зеленском не совпадают с тем, что он декларировала во время предвыборной кампании.

"Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились, а говорилось о том, что они прекратятся. Говорилось о том, что прекратится блокада. В прямое нарушение Минских соглашений, которые говорят о том, что необходимо восстановить хозяйственные связи "ЛНР"/"ДНР" с экономикой Украины. Ничего же не делается, блокада только усиливается", - сказал Путин.

Напомним, 17 июня Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с сепаратистами, но согласна работать в Минском формате для установления мира на Донбассе.