​Зеленский: Коломойский будет вкладываться в инфраструктуру Донбасса, но еще об этом не знает

Президент рассказал, о чем договорился с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским.

Президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменами о финансировании ряда проектов.

Об этом он рассказал на встрече с бизнес-сообществом в Киеве, передают "Українськi Новини".

"Я недавно предложил собственникам большого бизнеса Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому - с другими я пока не встретился, где-то прячутся, но собираюсь - они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Господин Пинчук обеспечит сейчас же квартирами 24 семьи наших пленных моряков и дальше будет опекаться проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность. С господином Ахметовым мы не только нашли понимание об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать средства в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса. Господин Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - сказал Зеленский.

При этом он заверил, что "не обещал олигархам никаких преференций".

Всего, по словам Зеленского, для восстановления инфраструктуры Донбасса и его реинтеграции необходимо более 300 млрд гривен.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что рассчитывает на помощь крупного бизнеса в восстановлении Донбасса. Он говорил, что в июле проведет ряд встреч с бизнесменами, чтобы обсудить инвестиции.

Предыдущий президент Петр Порошенко говорил, что Украина намерена просить страны Евросоюза взять шефство над городами Донбасса. Германии, например, предлагали Краматорск, Греции - Мариуполь, Великобритании - Волноваху.