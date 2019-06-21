Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
ГлавнаяПолитика

У Шуфрича нашли незадекларированных активов на 27 млн гривен

В декларации за 2016 год нардеп не указал стоимость двух земучастков, двух жилых домов и шести квартир.

У Шуфрича нашли незадекларированных активов на 27 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в ходе проверки деклараций народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича обнаружило признаки декларирования недостоверной информации на более 27 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Так, Шуфрич в декларации за 2016 год не указал стоимость двух земельных участков, двух жилых домов и шести квартир. Сведения об еще одном участке депутата в декларациях вообще отсутствуют.

Подавая декларацию за 2017 год, депутат уже указал информацию о стоимости квартир. "Зато стоимость двух арендованных в этом году автомобилей не указал, хотя она присутствовала в договорах аренды, а, следовательно, известна депутату", - отмечают в НАПК.

Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации депутата за 2016 год составляет более 14 млн гривен, а за 2017 год - более 13 млн гривен.

"Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины", - напомнили в Нацагентстве.

О выявленных правонарушениях НАПК проинформировало Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, Шуфрич баллотируется на выборы в Раду от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также