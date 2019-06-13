НАБУ завершило расследование по второму делу против Труханова

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по второму делу против мэра Одессы Геннадия Труханова. Оно касается декларирования недостоверных данных (ст.366-1 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

13 июня обвинительный акт и материалы дела предоставили подозреваемому и его защитникам для ознакомления.

Мэр Одессы не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является его гражданская жена.

Они находились в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеют двух общих детей, один из которых родился в 2000 году, то есть после официального расторжения брака.

Не была задекларирована квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн.

Размер состояния определили на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года.

Напомним, что Труханов проходит подозреваемым по еще одному делу - о хищении 185 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене.

Обвиняемый является действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель, глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, его заместитель, директор частной компании-продавца здания, представитель компании продавца здания, оценщик.

Всем вменяют ч.5 ст.191 (хищение), а продавцу здания - еще ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 (фиктивное предпринимательство и покушение на отмывание денег).

Еще одно уголовное производство против Труханова - о незаконном обогащении - НАБУ вынуждено было закрыть из-за решения Конституционного суда Украины.