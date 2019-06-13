Лановой: Зеленский хочет создать свой парламент со своими правительством

Будущий парламент по результатам выборов в Верховную Раду рискует стать однобоким, что мешает принципу соблюдения власти. Об этом заявили участники круглого стола в Институте Горшенина.

В частности, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой видит сегодня намерения Владимира Зеленского "создать собственный парламент с собственным правительством".

"Зеленский собирается создать собственный парламент с собственным правительством. Если парламент будет снова однобоким, у президента появится мысль, что он божественный наместник на земле - не будет ответственности. На месте президента я бы хотел получить парламент, который объективно отражает систему социальных потребностей общества, чтобы иметь возможность их удовлетворить. Радость от получения большинства в парламенте очень опасная", - считает Лановой.

Вместе с тем, юрист Николай Сирый, что в Украине не соблюден принцип разделения властей.

"Сейчас Конституционный суд рассматривает вопрос о конституционности указа президента о роспуске Верховной Рады. В обсуждениях коснулись всех вопросов, которых можно было коснуться, но упустили главное - соблюден ли принцип разделения властей в этом указе? Наши экономические возможности лежат именно в плоскости соблюдения принципа разделения властей. Сбалансированное функционирование различных ветвей власти составляет основу для стабильного демократического развития современной открытой экономики ", - сказал Сирый.