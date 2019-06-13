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Климкин назвал вступление в ЕС перспективой 2035 года

"Амбициозно, но возможно".

Климкин назвал вступление в ЕС перспективой 2035 года
Фото: www.eurointegration.com.ua

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что вступление Украины в Евросоюз возможно в лучшем случае в 2035 году.

Об этом он в фейсбуке, комментируя свое же заявление о том, что разговоры о вступлении в ЕС за 5-10 лет - это сказки и глупость.

"Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025 года у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно", - написал Климкин.

Он подчеркнул, что Украина должна для этого прыгнуть выше головы и убедить все страны Евросоюза в своей состоятельности.

"Затем начнутся предвступительные переговоры. Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, увидим, что с момента подачи заявки на вступление до момента получения членства проходило в среднем 10-12 лет. И это при том, что никаких проблем с предоставлением европейской перспективы для них в целом не было. Кстати, по вступлению Болгарии и Румынии некоторые в ЕС до сих пор считают, что их приняли несколько поспешно. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика: +/- 2035 год", - написал Климкин.

Напомним, что стремление Украины вступить в Евросоюз прописано в Конституции.

Бывший президент Петр Порошенко говорил, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году.

Член Евросоюза Литва предлагала другую дату - 2027 год.

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