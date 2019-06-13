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Ющенко заявил в Генпрокуратуру о конфликте интересов следователя, который объявил ему о подозрении (Документ)

Следователь приходится племянником члена Партии регионов, которому дали квартиру на Институтской, но во время президентства Ющенко распоряжение отменили.

Ющенко заявил в Генпрокуратуру о конфликте интересов следователя, который объявил ему о подозрении (Документ)
Фото: facebook/mysh mark

Третий президент Украины Виктор Ющенко сообщил о конфликте интересов следователя Александра Смитюха, который объявил ему о подозрении. Соответствующее заявление экс-президент подал на рассмотрение в Генпрокуратуру. Об этом он написал на фейсбуке.

"Сообщая меня о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не уведомил своего руководителя Сергея Горбатюка (начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры – ИФ) о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долл.", - написал Ющенко.

Суть в том, что Смитюх Александр Федорович приходится племянником члена Партии регионов Григория Смитюха, который во времена Леонида Кучмы был заместителем Руководителя Государственного управления делами и в 2004 году получил ордер на квартиру в правительственном квартале Киева – на улице Институтской, 18-А.

Во времена президентства Ющенко, данное распоряжение было отменено, в связи с нарушением требований жилищного законодательства. В дальнейшем по этой квартире был инициирован ряд судебных дел в которых сторонами выступают фирмы, конечным бенефициаром которых является Смитюх Григорий

Фото: Виктор ЮщенкоFB

По ловам Виктора Ющенко, ориентировочная рыночная стоимость квартиры на сегодня составляет примерно $ 940 тыс.

"Наличие родственных отношений между Смитюхом Григорием Евдокимовичем и Смитюхом Александром Федоровичем, спорных правоотношений, которые возникли по указанным судебным спорам относительно квартиры, свидетельствуют о существующем реальном конфликте интересов в уголовных производствах относительно Ющенко Виктора Андреевича", - отмечается на странице экс-президента.

В связи с этим, он обратился с заявлением в Генпрокуратуру относительно проведения проверки указанных обстоятельств и предоставления им правовой оценки.

Напомним,5 июня Генпрокуратура вручила Ющенко подозрение по делу о растрате 540 млн. гривен в деле о выведении резиденции "Межигорье" из госсобственности в 2007 году.

Ющенко отказался давать показания по этому делу, отверг все обвинения ГПУ и назвал расследование "имитацией деятельности".

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