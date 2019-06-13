Хомчак - о выходе из Иловайска: Не знаю, почему решение наверху принималось так долго

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, командовавший силами АТО в районе Иловайска летом 2014 года, не знает, почему войска из Иловайского котла не стали выводить сразу.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, отметив, что 25 августа 2014 года украинские военные в Иловайске уже были окружены.

"Почему решение (о выходе из окружения – ред.) принималось наверху так долго, я не знаю. У меня уже была ситуация такая, когда нет продовольствия, когда нет воды, элементарного, когда раненых нет возможности вывезти... Первую помощь оказываем, но им нужна более квалифицированная помощь, и люди уже гибнут оттого, что мы бессильны им чем-то помочь, когда у некоторых военнослужащих появляется паническое настроение, когда мы понимаем: либо будет братская могила, или надо рисковать и принимать какие-то решение – тогда я уже принял решение, и мы пошли", – вспоминает Хомчак.

Он отказался комментировать обстоятельства выхода из окружения, заявив, что ожидает окончательных результатов расследования. По словам Хомчака, он не пытался выяснить причины промедления с приказом о выходе.

"Я не спрашиваю никаких решений, есть уголовное дело, пусть объясняют тем органам, которым должны объяснять. Я же не следователь, я так же прохожу по уголовному делу. Я ведь жив остался. Сегодня вопросов нет только к тем, кто не живой. А все, кто остались живы – ко всем есть вопросы, всем их ставят, всех опрашивают. Конечно, я вам скажу, если бы не зашла Россия... Почему зашли войска России? Потому что не все получалось у их подразделений специального назначения, которые с той стороны с нами воевали под видом, как мы их называли, «ополчения» или еще что-то", – сказал Хомчак.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Генштаба, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и назначил вместо него Руслана Хомчака. До того времени Хомчак занимал должность главного инспектора Министерства обороны. Летом 2014 года он командовал операцией в Иловайске.

В конце августа 2014 года украинские военные попали в окружение под Иловайском. Регулярные части вооруженных сил России, вторгшиеся в Украину, обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские силовики. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военнослужащих и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.