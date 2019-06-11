Климкин попросил нардепов поддержать его отставку

Министр иностранных дел Павел Климкин попросил Верховную Раду поддержать его прошение об отставке после того, как Рада уже отказывалась его уволить.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке", - написал глава МИД.

Также Климкин заранее выразил благодарность парламенту.

Павел Климкин возглавлял МИД Украины с 19 июня 2014 года. 17 мая 2019 года он подал в отставку, но Верховная Рада отказалась ее принять.

11 июня президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Сообщалось, что Климкин планирует баллотироваться в Раду по мажоритарке.