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Конституционный Суд перешел к закрытому рассмотрению иска о роспуске Верховной Рады

Конституционный Суд перешел к закрытому рассмотрению иска о роспуске Верховной Рады
Фото: пресс-служба президента

Конституционный суд завершил рассмотрение иска о незаконности роспуска парламента в открытой части. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

За завершение открытой части заседания проголосовали 17 судей. Таким образом сегодня в течение ддня КС исследовал материалы дела, выслушал доводы сторон, и может перейти к закрытому обсуждению.

Ранее Большая палата КС признала дело о роспуске парламента неотложным, то есть таким, рассмотрение которого не может длиться дольше календарного месяца.

Напомним, производство о досрочном прекращении полномочий нынешнего парламента было открыто 29 мая, следовательно, решение суда должно быть объявлено до 29 июня.

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