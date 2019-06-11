В КСУ поспорили по поводу количества депутатов в коалиции на момент создания

Депутат Верховной Рады Олег Куприенко попытался оспорить позицию Владимира Зеленского в Конституционном Суде ложными данными о количестве членов коалиции.

Во время дебатов с представителем Зеленского Федором Вениславский Куприенко заявил, что 27 ноября 2014 года, на дату формирования коалиции, в нее, вероятно, входили 14 внефракционных депутатов.

"Если составить депутатские фракции, которые вошли в коалицию, - это БПП (132 лица), "Народный фронт" (82), "Самопомощь" (33), Радикальная партия (22) и "Батькивщина" (19). В сумме - 288", - посчитал он.

Вениславский ответил, что если это так, то "мы признаем, что коалиция была сформирована не 302, а теми депутатами, которые входили в состав фракций".

Это заинтересовало судью Мельника, который заметил, что в письме президента говорится, что коалиция была сформирована из 302 депутатов, а не 288.

После этого помощники Вениславского сделали свои подсчеты, и они оказались немного другими.

"Вы сейчас сознательно или несознательно вводите в заблуждение и всех присутствующих. По состоянию на 27.11.2014 года была создана коалиция депутатских фракций. В состав коалиции вошли 302 народных депутата. БПП - 146, Народный фронт - 83, Самопомощь - 32, Радикальная партия - 22, Батькивщина - 19. Поэтому ваше заявление о том, что там были внефракционные, не соответствует нашей информации", - сказал Вениславский.

Напомним, позиция Зеленского основана на том, что внефракционные депутаты не являются членами коалиции "Европейская Украина", поэтому она распалась 29 марта 2016 года с выходом Радикальной партии. В таком случае у президента уже три года есть право распустить парламент.

Другая сторона настаивает, что коалиция прекратила существование 17 мая 2019 года после выхода "Народного фронта". В таком случае Зеленский не имел права распускать парламент.