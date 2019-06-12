ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА ПАРТІЇ "БАТЬКІВЩИНА"

Передвиборча програма партії "Батьківщина"

Не здаватись! Україна переможе!

1 Рішуча перемога над агресором замість ілюзії миру.

Партія "Батьківщина" виступає за мир, але не за мир будь-якою ціною. Наша команда назавжди готова єднатися навколо ідей припинення війни, але за умови, що нам не доведеться розплачуватися українськими землями та українцями, які там проживають.

1.1.Для досягнення миру потрібен принципово інший переговорний процес.

"Батьківщина" виступає за проведення принципово нового, сильного, єфективного, результативного переговорного процесу, який принесе Україні не ілюзію миру, а справжній та надійний мир. Треба визнати, що Мінські протоколи, які підписані з російськими найманцями ЛНР і ДНР, не виконуються самою Росією. Тому ухвалені в нашому парламенті закони про здачу території Донбасу та амністію терористів не принесли мир і мусять бути скасовані.

1.2. Треба негайно посилити оборону України.

Необхідно негайно і багатократно посилити нашу оборону: поміняти слабких та некомпетентних генералів, які стоять на чолі армії, терміново закупити високоефективну зброю і техніку, запустити на повну потужність нашу оборонну промисловість, яка є однією з найпотужніших в світі.

1.3.Організація протидії російській агресії.

Партія "Батьківщина" вважає за необхідне запровадити воєнний стан на окупованих територіях та створити Ставку Головнокомандувача. Це необхідно для забезпечення ефективного управління країною та нашою обороною під час військових дій.

1.4.Негайний вступ України до НАТО.

Ми наполягаємо на відмові України від позаблокового статусу. Для цього наша команда внесла до парламенту всі необхідні проекти законів.

2. Перемога над корупцією та люстрація.

Українці перемогли режим Януковича, але його ставленики нікуди не поділися. Вони відкуповуються в корумпованій Генеральній прокуратурі та уникають кримінальної відповідальності за свої злочини. Вони знову намагаються пролізти у Верховну Раду і навіть призначаються на нові високі посади. Це суперечить волі народу та вимогам Революції Гідності.

3. Перемога народовладдя.

Після перемоги Революції Гідності, ціною якої стали життя героїв Небесної сотні, ми маємо зробити все, щоб унеможливити узурпацію влади. Надійним бронежилетом для української демократії стане надання громадянському суспільству максимально широких прав по контролю за владою. Ми не дозволимо політикам вкотре усунути громадян від управління країною.

4. Перемога справедливості.

Сьогодні життєво важливо навести порядок у судовій системі, яка перетворилася у систему тотального свавілля над українськими громадянами. Ані люстрація, ані боротьба з корупцією не будуть успішними, якщо суди в Україні і надалі залишатимуться "кишеньковими" та судитимуть не за законами, а за телефонним правом. В партії "Батьківщина" твердо переконані, що повернути довіру громадян да суддів та змусити їх чесно працювати може тільки жорсткий контроль з боку громадянського суспільства.

5. Перемога вільного підприємництва.

Ми віримо в те, що тільки належні та самодостатні люди здатні втілювати в життя реформи, ефективно протистояти корупції та будь-якій загрозі встановлення авторитаризму. Тому саме розвиток середнього класу має стати запорукою економічного відродження України та двигуном радикальних реформ і перетворень в державі. За рахунок цього українці будуть забезпечені новими робочими місцями, гідною зарплатою, достойним рівнем пенсій та соціального захисту.

6. Перемога єдності.

Непомірно сильна централізація влади яка панувала всі роки незалежності України, призвела до повної безправності місцевого самоврядування, напруженої соціально-економічної ситуації на місцях. Партія "Батьківщина" послідовно відстоює позицію припинення політики роз'єднання країни і політичних спекуляцій на цій темі. Наше завдання полягає у збереженні єдності, миру, злагоди та спокою в усіх куточках держави.

7. Перемога українського села.

Наше село є колискою всього українського: традицій, культури та мови, нашої ідентичності. Українське село та аграрний сектор мають все для того, щоб стати локомотивом української економіки і приносити селянам та державі більший прибуток, ніж нафта та газ. Надзвичайно важливо створити такі умови праці на селі, щоб жити і працювати у сфері сільського господарства було престижно і перспективно.

8. Перемога високих соціальних стандартів та перспектив.

Стратегічна мета партії "Батьківщина" - це справедлива соціальна Україна, в якій кожна людина зможе заробити на гідне життя своєї сім'ї, отримувати достойну стипендію та пенсію, яка забезпечить безтурботну старість. Ми не допустимо перекладання всього фінансового тягаря за ситуацію в державі на плечі простих людей. Ми не допустимо, щоб сьогодні прикривали війною нездатність влади дати людям належний рівень життя.

9. Перемога европейського вибору.

Українці вибороли своє право на европейське майбутнє під час Майдану і сьогодні зі зброєю в руках його захищають. Україна має стати невід'ємною частиною об'єднаної Європи. Партія "Батьківщина" буде робити все можливе, щоб домогтися повноправного членства України в Європейському Союзі вже у найближчій перспективі.

З повною версією програми партії можна ознайомитися за посиланням.