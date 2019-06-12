"Зеленский шутил о тарифах... о "Роттердам+"... Но прямых обещаний он не давал".

Представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский никогда не давал прямых обещаний о снижении тарифов для населения, "чтобы не выглядеть популистом".

Об этом он заявил эфире программы "Вот оно как".

"Зеленский прямо нигде не обещал снижения тарифов, хотя мы все понимаем, и он понимает, что это является проблемой. Если посмотреть, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестировании и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше ", - сказал Герус.

Когда именно могут быть снижены, он прогнозировать отказался.

"Зеленский шутил о тарифах - что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+" - что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.

Отметим, что в своей предвыборной кампании Зеленский говорил о "проблеме, которая очень сильно волнует народ Украины": "Дам подсказку: на "т" начинается, на полный капец заканчивается - тарифы на коммуналку", - говорил тогда он.

Согласно результатам соцопросов КМИС, больше всего от нового президента украинцы ожидали снижения тарифов на коммунальные услуги.

После выборов спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что снижение тарифов ЖКХ - не в компетенции главы государства. Также он заявил, что сейчас "нет возможности" закончить войну на востоке Украины и остановить российскую агрессию, что вменял бывшему президенту Петру Порошенко Зеленский.