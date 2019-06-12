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Кабмин обязал "Энергоатом" продавать 90% своей энергии по фиксированной цене

Правительство внесло изменения в нормы ПСО на новом рынке электроэнергии.

Кабмин обязал "Энергоатом" продавать 90% своей энергии по фиксированной цене
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров внес изменения в нормы специальных обязательств (ПСО) на новом рынке электроэнергии, который должен заработать с 1 июля.

Об этом на заседании правительства сообщил представитель президента Андрей Герус, передает РБК-Украина.

Герус отметил, что согласно новой редакции, 90% электроэнергии "Энергоатома" будет продаваться по фиксированной цене гарантированному покупателю.

В то же время он раскритиковал решение правительства.

"У нас есть две крупнейшие компании (очевидно, имеются в виду ДТЭК и Энергоатом, - ред.), в условиях отсутствия импорта они хоть какую-то конкуренцию обеспечивали бы. Но если на одну из них накладываются обязательства 90% продавать по фиксированной цене, то по сути это либерализованный рынок для другой компании, у которой нет конкуренции", - сказал Герус.

Ранее сообщалось, что в Кабмине готовят изменения в нормы ПСО. Предлагалось повысить норму продажи по ПСО для "Энергоатома" с 60% до 90%, а для "Укрэнерго" отменить совсем.

Напомним, новая модель оптового рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Данный закон имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС. Правительство на заседании 5 июня приняло необходимые решения для внедрения рынка. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя, а тарифы для населения не будут расти.

Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

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