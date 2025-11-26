СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Фінляндія приєднується до морської коаліції для підтримки розвитку ВМС України

Наразі до коаліції входять загалом 17 країн.

Фінляндія приєднується до морської коаліції для підтримки розвитку ВМС України
Фото: ОПУ

Фінляндія приєднується до морської коаліції під керівництвом Великої Британії та Норвегії, для підтримки розвитку ВМС України. Наразі до коаліції входять загалом 17 країн.

Про це пише Yle з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

"Фінляндія приєдналася до коаліцій з розвитку оборонних спроможностей на основі ретельного розгляду кожного конкретного випадку, завжди дбаючи, щоб наш внесок був достатнім і ефективним та приносив чітку додаткову цінність у розбудові військових спроможностей України", зазначає міністр оборони Антті Хяккянен.

Раніше Фінляндія вже приєдналася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.
