Фінляндія приєднується до морської коаліції для підтримки розвитку ВМС України

Фінляндія приєднується до морської коаліції під керівництвом Великої Британії та Норвегії, для підтримки розвитку ВМС України. Наразі до коаліції входять загалом 17 країн.

Про це пише Yle з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

"Фінляндія приєдналася до коаліцій з розвитку оборонних спроможностей на основі ретельного розгляду кожного конкретного випадку, завжди дбаючи, щоб наш внесок був достатнім і ефективним та приносив чітку додаткову цінність у розбудові військових спроможностей України", зазначає міністр оборони Антті Хяккянен.

Раніше Фінляндія вже приєдналася до коаліцій з артилерії, бронетехніки, розмінування та інформаційних технологій.