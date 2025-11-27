Його обрали на чотирирічний термін.

У четвер міжнародне поліцейське агентство Інтерпол обрало своїм президентом французького поліцейського Лукаса Філіпа.

Про це пише Reuters.

Філіпа обрали на чотирирічний термін на генеральній асамблеї Інтерполу в Марракеші, Марокко.

За словами організаторів, асамблея зібрала 886 учасників зі 179 країн-членів Інтерполу та 34 міжнародних організацій для обговорення таких питань, як кіберзлочинність, центри шахрайства, організована злочинність та захист даних.

93-тя сесія Генеральної Асамблеї Інтерполу відбувалася з 24 по 27 листопада.

Генеральна Асамблея є вищим керівним органом Інтерполу та складається з делегатів, призначених урядами країн-членів.

Вона збирається раз на рік і приймає всі важливі рішення, що стосуються загальної політики, ресурсів, необхідних для міжнародної співпраці, методів роботи та фінансів. Ці рішення оформлюються у формі резолюцій.