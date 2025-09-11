МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСуспільствоПодії

В Україні затримали кількох членів хакерської групи, яка завдала мільярдних збитків світовим компаніям

Один з лідерів угруповання оголошений у міжнародний розшук, ФБР обіцяє до 10 млн доларів за інформацію про його місцеперебування.

В Україні затримали кількох членів хакерської групи, яка завдала мільярдних збитків світовим компаніям
Фото: Офіс Генпрокурора

В Україні та за кордоном викрили хакерське угруповання, яке з 2018 року здійснювало атаки на сервери компаній у Франції, Норвегії, Німеччині, Нідерландах, Канаді та США. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, зловмисники за допомогою програм-вимагачів LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma зашифрували понад тисячу серверів і вимагали викуп у криптовалюті.

Внаслідок атак завдано збитків на понад 3 млрд грн.

Один з лідерів угруповання оголошений у міжнародний розшук, ФБР обіцяє до 10 млн доларів за інформацію про його місцеперебування. 

У серпні 2024 року завершено розслідування щодо іншого учасника, якого обвинувачують у втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливого ПЗ та вимаганні. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Україні затримано кількох членів групи, частину вже передано до суду. Одного іноземця екстрадували до США.

Розслідування проводили спільно правоохоронні органи України, США, країн ЄС та Європол.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies