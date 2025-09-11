В Україні затримали кількох членів хакерської групи, яка завдала мільярдних збитків світовим компаніям

Один з лідерів угруповання оголошений у міжнародний розшук, ФБР обіцяє до 10 млн доларів за інформацію про його місцеперебування.

В Україні та за кордоном викрили хакерське угруповання, яке з 2018 року здійснювало атаки на сервери компаній у Франції, Норвегії, Німеччині, Нідерландах, Канаді та США. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, зловмисники за допомогою програм-вимагачів LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma зашифрували понад тисячу серверів і вимагали викуп у криптовалюті.

Внаслідок атак завдано збитків на понад 3 млрд грн.

Один з лідерів угруповання оголошений у міжнародний розшук, ФБР обіцяє до 10 млн доларів за інформацію про його місцеперебування.

У серпні 2024 року завершено розслідування щодо іншого учасника, якого обвинувачують у втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливого ПЗ та вимаганні. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

В Україні затримано кількох членів групи, частину вже передано до суду. Одного іноземця екстрадували до США.

Розслідування проводили спільно правоохоронні органи України, США, країн ЄС та Європол.