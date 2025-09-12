Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росію атакували понад 200 дронів. Зокрема під ударами були Московська, Ленінградська та Смоленська області

Є інформація про атаку на НПЗ у Смоленській області й порт "Приморськ" в Ленінградській області. Також безпілотники збивали на підльоті до Москви.

Росію атакували понад 200 дронів. Зокрема під ударами були Московська, Ленінградська та Смоленська області
ілюстративне фото: український безпілотник "Лютий"
Фото: Скрин відео

У ніч на 12 вересня Росію атакували понад 200 дронів. 

Про це повідомляють російське міноборони, губернатори атакованих регіонів, місцеві медіа та OSINT-канали.

Зокрема вороже міністерство оборони заявило, що протягом ночі нібито перехоплено та знищено 221 український безпілотник над різними регіонами.

На підльоті до Москви було збито дев'ять українських безпілотників, повідомив мер міста Сергій Собянін. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби. Інших деталей він не надав.

Також під обстрілами були й інші регіони країни-агресорки. Зокрема українські OSINT-канали повідомили про атаку на НПЗ у Смоленській області.

Водночас дрони атакували найбільший російський порт "Приморськ" в Ленінградській області. Як повідомив губернатор регіону, знищено понад 30 БПЛА. На одному з суден виникла пожежа. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також - поза населеними пунктами в Ломоносовському районі.
