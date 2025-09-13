Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Війна

Ворог масовано атакував безпілотниками Слов'янськ Донецької області

Пошкоджено житлові будинки і дитячий садок.

Фото: Вадим Лях

Російські війська атакували безпілотниками місто Слов'янськ на Донеччині. Пошкоджено житлові будинки і дитячий садок.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Фото: Вадим Лях

"Вночі 7 БпЛА "Герань-2", Залізничний і Північний мікрорайони. Пошкоджено дитячий садок, приватні будинки. На щастя, без постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Також напередодні ввечері ворожий БпЛА "Молнія-2" пошкодив будинки та автомобіль у Слов'янську.
