Ворог масовано атакував безпілотниками Слов'янськ Донецької області

Російські війська атакували безпілотниками місто Слов'янськ на Донеччині. Пошкоджено житлові будинки і дитячий садок.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Фото: Вадим Лях

"Вночі 7 БпЛА "Герань-2", Залізничний і Північний мікрорайони. Пошкоджено дитячий садок, приватні будинки. На щастя, без постраждалих", — ідеться у повідомленні.

Також напередодні ввечері ворожий БпЛА "Молнія-2" пошкодив будинки та автомобіль у Слов'янську.