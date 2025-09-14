Унаслідок авіаудару на Херсонщині загинула цивільна

Російські окупанти завдали авіаційного удару по селу Інгулець Херсонської області. Під завалами будинку виявлено тіло 49-річної жінки.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 13 вересня російські війська завдали авіаційного удару по с. Інгулець. Під завалами зруйнованого житлового будинку виявили тіло 49-річної жінки.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксувати воєнні злочини, вчинені збройними силами РФ проти цивільного населення Херсонщини.