Унаслідок авіаудару на Херсонщині загинула цивільна

Російські окупанти завдали авіаційного удару по селу Інгулець Херсонської області. Під завалами будинку виявлено тіло 49-річної жінки.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.
За даними слідства, 13 вересня російські війська завдали авіаційного удару по с. Інгулець. Під завалами зруйнованого житлового будинку виявили тіло 49-річної жінки.
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксувати воєнні злочини, вчинені збройними силами РФ проти цивільного населення Херсонщини.
- Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 32 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожого терору загинула людина, ще 8 — зазнали поранень.