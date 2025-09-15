Двоє людей постраждали на Харківщині через агресію РФ

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.Внаслідок обстрілу в Куп'янську постраждав 67-річний чоловік. Там же по допомогу медиків звернувся 49-річний чоловік, який 11 вересня постраждав внаслідок вибуху міни "пелюстка".
Як зазначив у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 15 БпЛА типу «Герань-2»;
- 3 БпЛА типу «Молнія»;
- 1 fpv-дрон;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (с. Новомиколаївка), 3 ангарні приміщення (с. Старовірівка), приватний будинок (с. Хатнє), підприємство (с. Приколотне), складські приміщення (сел. Великий Бурлук);
- у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Борова), приватний будинок (с. Підлиман);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Енергетиків).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 125 людей. Залишилося 53 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 2804 людини.
На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося десять боєзіткнень поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.
- У ЗСУ повідомили, що у Куп'янську проводиться контрдиверсійна операція, навколо міста йдуть пошуково-ударні дії.