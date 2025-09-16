Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1096430 військових.

Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 910 російських окупантів. Загалом Росія з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1096430 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1096430 (+910) осіб 
  • танків – 11184 (+0)
  • бойових броньованих машин – 23274 (+5)
  • артилерійських систем – 32810 (+26)
  • РСЗВ – 1490 (+2) 
  • засоби ППО – 1217 (+0) 
  • літаків – 422 (+0) 
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59719 (+310)
  • крилаті ракети – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61770 (+72)
  • спеціальна техніка – 3965 (+0)

Дані уточнюються. 
﻿
