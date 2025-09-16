На Київщині затримали підозрюваних у вилові риби в зоні радіаційного забруднення

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині затримали підозрюваних у вилові риби в зоні радіаційного забруднення

Збитки від дій чоловіків оцінили в понад 3 млн гривень.

На Київщині затримали підозрюваних у вилові риби в зоні радіаційного забруднення
На Київщині затримали підозрюваних у вилові риби в зоні радіаційного забруднення
Фото: Поліція Київщини

Поліція Київської області з працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили трьох підозрюваних у браконьєрстві.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Троє чоловіків віком від 27 до 59 років ловили рибу з човна за допомогою сітки поблизу півострова Домантов на руслі річки Дніпро. Улов чоловіки вантажили у автомобіль.

Поліцейські задокументували протиправні дії фігурантів та вилучили речові докази, зокрема знаряддя лову та водні біоресурси різного виду. 

Загальна сума збитків, нанесених природно-заповідному фонду, за попередніми підрахунками складає понад 3 млн гривень.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України) та порушення вимог режиму радіаційної безпеки, яке виразилось у намірі на переміщення виловленої річкової риби за межі зони відчуження без передбаченого законом дозволу та проведення дозиметричного контролю, з метою її подальшого збуту (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 267-1 Кримінального кодексу України).

Чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies