На Київщині затримали підозрюваних у вилові риби в зоні радіаційного забруднення

Поліція Київської області з працівниками Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили трьох підозрюваних у браконьєрстві.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Троє чоловіків віком від 27 до 59 років ловили рибу з човна за допомогою сітки поблизу півострова Домантов на руслі річки Дніпро. Улов чоловіки вантажили у автомобіль.

Поліцейські задокументували протиправні дії фігурантів та вилучили речові докази, зокрема знаряддя лову та водні біоресурси різного виду.

Загальна сума збитків, нанесених природно-заповідному фонду, за попередніми підрахунками складає понад 3 млн гривень.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України) та порушення вимог режиму радіаційної безпеки, яке виразилось у намірі на переміщення виловленої річкової риби за межі зони відчуження без передбаченого законом дозволу та проведення дозиметричного контролю, з метою її подальшого збуту (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 267-1 Кримінального кодексу України).

Чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі.