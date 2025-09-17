Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини, є пошкодження

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджена соціальна інфраструктура та приватні будинки. Ворог бив з артилерії та дронами.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.
У Дніпровському районі внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. Наслідки уточнюються.
По Нікопольщині ворог застосовував артилерію та дрони. Бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.
Там пошкоджені багатоповерхівка і 7 приватних будинків, авто. Понівечені інфраструктура, супермаркет та продуктовий магазин, пошта.
По Межівській і Покровській громадах, що на Синельниківщині, противник влучив безпілотниками та КАБом. Зайнялися 2 приватні оселі, сільськогосподарське підприємство. Побиті автівка і газогін.
За уточненою інформацією, вночі російська армія вгатила БпЛА по Маломихайлівській громаді. Знищені 2 приватні будинки, ще 4 – пошкоджені. Зачепило літні кухні, газогін.
У Зеленодольській громаді Криворізького району противник поцілив FPV-дроном.
- Російські окупанти атакували дроном рятувальників, які після попередньої атаки гасили пожежу у приватному житловому на Дніпропетровщині.