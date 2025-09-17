У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини, є пошкодження

Під ворожими опинилися Нікопольщина, Синельниківщина, Дніпровський район та Криворіжжя.

Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини, є пошкодження
Фото: Сергій Лисак

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджена соціальна інфраструктура та приватні будинки. Ворог бив з артилерії та дронами. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.

У Дніпровському районі внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. Наслідки уточнюються. 

По Нікопольщині ворог застосовував артилерію та дрони. Бив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах.

Там пошкоджені багатоповерхівка і 7 приватних будинків, авто. Понівечені інфраструктура, супермаркет та продуктовий магазин, пошта.

По Межівській і Покровській громадах, що на Синельниківщині, противник влучив безпілотниками та КАБом. Зайнялися 2 приватні оселі, сільськогосподарське підприємство. Побиті автівка і газогін.

За уточненою інформацією, вночі російська армія вгатила БпЛА по Маломихайлівській громаді. Знищені 2 приватні будинки, ще 4 – пошкоджені. Зачепило літні кухні, газогін.

У Зеленодольській громаді Криворізького району противник поцілив FPV-дроном.

  • Російські окупанти атакували дроном рятувальників, які після попередньої атаки гасили пожежу у приватному житловому на Дніпропетровщині. 
