Польща отримає 43,7 млрд євро з програми SAFE і готова реалізовувати спільні оборонні проєкти з Україною

Міністр оборони України зазначив, що програма SAFE повинна стати одним із ключових для спільних оборонних програм двох країн.

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем домовилися про низку важливих кроків:

Посилення співпраці між ОПК та у сфері повітряної оборони . Україна готова розвивати спільні проєкти у напрямку повітряних, морських та наземних дронів, роботизованих систем. Готова ділитися досвідом і навчати польських військових та інженерів, як імплементувати системи захисту в різних сферах, особливо в повітряному просторі. Створюємо Спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Ще один пріоритет — балістичні ракети та штучний інтелект.

Також Шмигаль заявив, що Україна незабаром забезпечуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу. А метою є перехоплювати всі російські дрони на території України.

SAFE (Security Action for Europe) – це нова оборонна програма ЄС із бюджетом до €150 млрд, ухвалена у 2025 році. Її мета – посилити оборонну промисловість Європи, розширити виробничі потужності та забезпечити спільні закупівлі військової техніки й озброєнь. Україна отримала можливість брати участь у програмі на рівних умовах із країнами ЄС, зокрема у проєктах спільних закупівель та кооперації з європейськими виробниками.