Польща отримає 43,7 млрд євро з програми SAFE і готова реалізовувати спільні оборонні проєкти з Україною

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаСуспільствоВійна

Польща отримає 43,7 млрд євро з програми SAFE і готова реалізовувати спільні оборонні проєкти з Україною

Міністр оборони України зазначив, що програма SAFE повинна стати одним із ключових для спільних оборонних програм двох країн.

Польща отримає 43,7 млрд євро з програми SAFE і готова реалізовувати спільні оборонні проєкти з Україною
Косіняк-Камиш і Шмигаль, Київ, 18 вересня 2025
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем домовилися про низку важливих кроків:

  • Посилення співпраці між ОПК та у сфері повітряної оборони. Україна готова розвивати спільні проєкти у напрямку повітряних, морських та наземних дронів, роботизованих систем. Готова ділитися досвідом і навчати польських військових та інженерів, як імплементувати системи захисту в різних сферах, особливо в повітряному просторі. Створюємо Спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Ще один пріоритет — балістичні ракети та штучний інтелект. 
  • Польща отримає 43,7 млрд євро з програми SAFE, і готова реалізовувати спільні проєкти з Україною. Цей механізм повинен стати одним із ключових для наших спільних оборонних програм.
  • Активізація роботи в межах коаліції спроможностей Рамштайну, щоб забезпечити як нагальні потреби ЗСУ, так і їхню довгострокову модернізацію.

Також Шмигаль заявив, що Україна незабаром забезпечуватиме 1000 дронів-перехоплювачів на добу. А метою є перехоплювати всі російські дрони на території України.

SAFE (Security Action for Europe) – це нова оборонна програма ЄС із бюджетом до €150 млрд, ухвалена у 2025 році. Її мета – посилити оборонну промисловість Європи, розширити виробничі потужності та забезпечити спільні закупівлі військової техніки й озброєнь. Україна отримала можливість брати участь у програмі на рівних умовах із країнами ЄС, зокрема у проєктах спільних закупівель та кооперації з європейськими виробниками.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies