Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем (доповнено)

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил, передає Інтерфакс-Україна.

“Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше – це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил", – сказав Шмигаль на пресконференції з польським колегою у Києві.

Він пояснив, що ця група стане платформою для координації й розробки спільних ініціатив.

“Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту й ініціювати нові проєкти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури", – зазначив міністр оборони.

За його словами, центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання. Шмигаль висловив впевненість, що ці програми посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу.

ДОПОВНЕНО. Крім того, як зазначив Денис Шмигаль, сторони підписали Спільну декларацію щодо посилення безпекового й оборонного співробітництва. У цьому документі домовилися про поглиблення взаємодії за ключовими напрямками, серед яких, зокрема, SAFE та PURL.

Також з польським колегою підписали лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО. Закликали союзників направляти експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та брати активну участь у його проєктах.