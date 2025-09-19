Учора окупанти поранили в Херсонській області одного цивільного, пошкодили п'ять будинків

Російська армія учора поранила в Херсонській області одну цивільну людину. Ворог бив по інфраструктурі та оселях, пошкодив 5 будинків.

Під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Гаврилівка, Надіївка, Львове, Миколаївка, Бургунка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Велетенське, Антонівка, Томина Балка, Новодмитрівка, Дослідне, Розлив, Зорівка, Софіївка, Ромашкове, Білозерка, Дудчани, Зміївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Червоний Маяк, Черешеньки та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків", – сказав він.