Росіяни атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини

Унаслідок російського терору загинула людина, ще четверо — поранені.

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 27 населених пунктів Херсонщини. Постраждали цивільні.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Дніпровське, Велетенське, Розлив, Надіївка, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Берислав, Новорайськ, Бургунка, Зміївка, Костирка, Львове, Тягинка, Урожайне, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 приватні будинки", — каже Прокудін.

Через російські обстріли 1 людина загинула, ще 4 — дістали поранення.