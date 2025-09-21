Генштаб: Сили оборони уразили наземну станцію управління БпЛА окупантів та ворожі склади зброї

«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: Сили оборони уразили наземну станцію управління БпЛА окупантів та ворожі склади зброї

Ситуація на фронті залишається напруженою, третина усіх боєзіткнень — на Покровському напрямку.

Генштаб: Сили оборони уразили наземну станцію управління БпЛА окупантів та ворожі склади зброї
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБ

Розпочалася 1306-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 71 авіаційного удару, скинувши при цьому 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6322 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Білогір’я Запорізької області та Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами та чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши п’ятнадцять керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Мирного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік населеного пункту Новоселівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ у бік Дронівки та поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

  • Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем, 553 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 29 ракет, 77 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies