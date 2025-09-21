Генштаб: Сили оборони уразили наземну станцію управління БпЛА окупантів та ворожі склади зброї

Ситуація на фронті залишається напруженою, третина усіх боєзіткнень — на Покровському напрямку.

Розпочалася 1306-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 151 бойове зіткнення.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши 37 ракет, 71 авіаційного удару, скинувши при цьому 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4785 обстрілів, з них 86 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6322 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Білогір’я Запорізької області та Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами та чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши п’ятнадцять керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах Вовчанська, Красного Першого, у бік Западного та Бочкового.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Мирного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Шандриголове та у бік населеного пункту Новоселівка.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ у бік Дронівки та поблизу Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Ступочки та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Іванопілля, Щербинівки, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Полтавки, Софіївки та у бік населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Філія, Андріївка-Клевцове, Січневе, Маліївка, Комишуваха, Новоіванівка та у бік населених пунктів Березове і Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку противник шість разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Полтавка та Ольгівське.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.