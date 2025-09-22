У Сумах унаслідок дронової атаки постраждав охоронець підприємства

Два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один – по закладу освіти.

У ніч на 22 вересня росіяни атакували Сумську область ударними безпілотниками. Поранений охоронець підприємства, куди влучив ворожий дрон.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров та в.о міського голови Артем Кобзар.

"Цієї ночі Сумська громада – під атакою російських ударних БпЛА. Є влучання у Ковпаківському районі міста", – розповів очільник ОВА у телеграмі.

За його словами, попередньо внаслідок атаки російських БпЛА у Сумах постраждала одна людина.

"Це охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників. Триває ліквідація та уточнення наслідків атаки", – зазначив Григоров.

А Кобзар написав, що у місті пролунали три вибухи. Два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один – по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами.