Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Сумах унаслідок дронової атаки постраждав охоронець підприємства

Два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один – по закладу освіти. 

Ілюстративне фото
Фото: Олег Григоров

У ніч на 22 вересня росіяни атакували Сумську область ударними безпілотниками. Поранений охоронець підприємства, куди влучив ворожий дрон.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров та в.о міського голови Артем Кобзар. 

"Цієї ночі Сумська громада – під атакою російських ударних БпЛА. Є влучання у Ковпаківському районі міста", – розповів очільник ОВА у телеграмі. 

За його словами, попередньо внаслідок атаки російських БпЛА у Сумах постраждала одна людина. 

"Це охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників. Триває ліквідація та уточнення наслідків атаки", – зазначив Григоров. 

А Кобзар написав, що у місті пролунали три вибухи. Два удари прийшлися по промислових об’єктах, ще один – по закладу освіти. У прилеглих багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено балконні рами.
