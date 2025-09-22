За тиждень прикордонники знищили танк та 10 одиниць артилерії армії РФ

З 15 по 21 вересня серпня українські прикордонники знищили :

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також за тиждень було знищено 8 переправ та маломірних плавзасобів.

