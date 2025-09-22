За тиждень прикордонники знищили танк та 10 одиниць артилерії армії РФ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили танк та 10 одиниць артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 15 по 21 вересня серпня українські прикордонники знищили:
танк - 1
артилерія - 10
бойові броньовані машини – -20
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 70
склади БК та ПММ – 16
автомобільна та спецтехніка - 176
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ та РЕР – 145
БпЛА тактичного рівня - 584
позиції та укриття ворога – 606
переправи та маломірні плавзасоби - 8