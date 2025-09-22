ЗСУ руйнують логістику російських окупантів поблизу Добропілля, — військові

Ударна робота Збройних сил України на Добропільському напрямку призводить до руйнування логістики російських військ та втрати ними позицій.

Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ".

За його словами, росіяни просочувалися невеликими групами через першу лінію української оборони, після чого намагалися об’єднуватися та закріплюватися на зайнятих ділянках. Проте ефективні контрзаходи ЗСУ призвели до руйнування їхньої логістики, що змусило противника поступово відступати.

Трегубов підкреслив, що російські війська розтягнуті на лінії фронту і не мають змоги забезпечити необхідні підкріплення та постачання. Спроби прориву через "шийку пляшки" виявилися безрезультатними, оскільки під час постачання техніки та ресурсів російські сили зазнають ударів з обох боків.

Збройні сили України продовжують успішні контрнаступальні дії на Добропільському напрямку, завдаючи втрат противнику та зміцнюючи оборону.