ЗСУ руйнують логістику російських окупантів поблизу Добропілля, — військові

Контрзаходи ЗСУ змусили противника поступово відступати.

карта Добропільського напрямку
Фото: Deep State

Ударна робота Збройних сил України на Добропільському напрямку призводить до руйнування логістики російських військ та втрати ними позицій.

Про це повідомив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, пише "Укрінформ". 

За його словами, росіяни просочувалися невеликими групами через першу лінію української оборони, після чого намагалися об’єднуватися та закріплюватися на зайнятих ділянках. Проте ефективні контрзаходи ЗСУ призвели до руйнування їхньої логістики, що змусило противника поступово відступати.

Трегубов підкреслив, що російські війська розтягнуті на лінії фронту і не мають змоги забезпечити необхідні підкріплення та постачання. Спроби прориву через "шийку пляшки" виявилися безрезультатними, оскільки під час постачання техніки та ресурсів російські сили зазнають ударів з обох боків.

Збройні сили України продовжують успішні контрнаступальні дії на Добропільському напрямку, завдаючи втрат противнику та зміцнюючи оборону.

  • Сили оборони продовжують просування на Добропільському напрямку. За минулу добу захисники відновили контроль над 1,3 квадратними км, провели пошук і знищення окупантів на території 2,1 кв. км у Покровському районі.
