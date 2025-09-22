Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Сирський: за вчора армія України звільнила понад кілометр квадратний на Добропільському напрямку

На окремих ділянках штурмові підрозділи просунулися до 2,5 км. 

Сирський: за вчора армія України звільнила понад кілометр квадратний на Добропільському напрямку
Військовослужбовці 10-а окремої гірсько-штурмової бригада Едельвейс
Фото: Генштаб

Сили оборони продовжують просування на Добропільському напрямку. За минулу добу захисники відновили контроль над 1,3 квадратними км, провели пошук і знищення окупантів на території 2,1 кв. км у Покровському районі.

На окремих напрямках просування штурмових підрозділів становить від 200 м до 2,5 км. Про це повідомив головком Олександр Сирський. 

"Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ДРГ противника", – сказав він.

Сім населених пунктів звільнили, дев'ять зачистили від диверсантів. Ворог за час операції зазнав втрат у понад 2600 осіб, з яких 1492 – безповоротні. 

"Також окупанти втратили – 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спецільної техніки – 1, БпЛА – 173", – додав Олександр Сирський. 

  • Про контрнаступ у Донецькій області президент повідомив минулого тижня. Покровський був одним з основних напрямків наступу окупантів протягом тривалого часу. Сили оборони намагаються відтіснити ворога.
  • Росія перекидає на цей напрямок додаткові війська і засоби.
