Сирський: за вчора армія України звільнила понад кілометр квадратний на Добропільському напрямку

На окремих ділянках штурмові підрозділи просунулися до 2,5 км.

Сили оборони продовжують просування на Добропільському напрямку. За минулу добу захисники відновили контроль над 1,3 квадратними км, провели пошук і знищення окупантів на території 2,1 кв. км у Покровському районі.

На окремих напрямках просування штурмових підрозділів становить від 200 м до 2,5 км. Про це повідомив головком Олександр Сирський.

"Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 км², 180,8 км² – зачищено від ДРГ противника", – сказав він.

Сім населених пунктів звільнили, дев'ять зачистили від диверсантів. Ворог за час операції зазнав втрат у понад 2600 осіб, з яких 1492 – безповоротні.

"Також окупанти втратили – 856 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків – 12, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 175, РСЗВ – 5, автотехніки – 441, мотоциклів і квадроциклів – 58, спецільної техніки – 1, БпЛА – 173", – додав Олександр Сирський.