Протягом доби ударів зазнали 6 населених пунктів Харківщини. У Куп'янську загинула жінка

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 85 людей.

село Перовське
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілу в м. Куп'янськ загинула 65-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 1 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 4 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Прудянка);
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Перовське), приватний будинок (с. Івашки).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 85 людей.

Залишилося 14 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 3925 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого,  Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.
