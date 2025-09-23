Протягом доби ударів зазнали 6 населених пунктів Харківщини. У Куп'янську загинула жінка

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу в м. Куп'янськ загинула 65-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета (тип встановлюється);
- 1 КАБ;
- 4 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 4 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Прудянка);
- у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Перовське), приватний будинок (с. Івашки).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 85 людей.
Залишилося 14 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 3925 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Западного та у бік Одрадного й Кутьківки.
На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Піщаного.