Зеленський: Росія демонструє бажання воювати, аби фінансували її військове виробництво

Український президент Володимир Зеленський упевнений, що воєнні апетити Росії не закінчуються на Україні. В ефірі Fox News він сказав, що ще рік тому закликав європейських колег не затягувати і не вважати, що Путін розпочне нову агресію тільки коли закінчить в Україні.

На думку українського президента, Путін розуміє, що він потребує для його воєнної машини і виробництва великих коштів. Тож він хоче демонструвати, що буде продовжувати війну.

“Ось чому він відкладає зустріч зі мною. Двосторонню, тристоронню – неважливо, скільки лідерів”, – сказав Зеленський.

Президент нагадав, що Путін “запрошував” його до Москви лише задля того, аби затягнути процес. Лідери Франції, Катару, Туреччини готові надати майданчики для переговорів Зеленського і Путіна. Також варіантом є зустріч у нейтральній країні Європи – Австрії або Швейцарії.

“Я не запрошував його до Києва”, – додав Зеленський, підкресливши, що пропозиція Путіну приїхати до України – це лише відповідь на запрошення Путіна до Росії.

Нещодавні російські провокації

10 вересня під час масованої атаки на Україну близько 20 російських дронів залетіли на територію Польщі. Країна вперше вирішила їх збивати, хоча засоби ураження потрапляли до неї і раніше. За результатами аналізу уламків польська влада заявила, що не вважає ці дрони загрозливими для населення, бо вони не містили бойової частини. При цьому під час атаки постраждав один будинок – за попередніми даними, від ракети ППО.

Після цього один дрон залетів до Румунії. Вона підняла авіацію, але нічого для збиття не зробила і він повернув в сторону України.

Ще після цього російська авіація порушила повітряний простір Естонії. А в ніч на 23 вересня невідомі дрони літали над аеропортами в Данії та Норвегії, в зв'язку з чим всі рейси призупинили. Невідомо, чи за цими дронами стоїть Росія, але данська влада цього не виключає.