Зеленський: Росія демонструє бажання воювати, аби фінансували її військове виробництво

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росія демонструє бажання воювати, аби фінансували її військове виробництво

Прикладом цього він вважає нещодавну гібридну агресію в країнах НАТО. 

Зеленський: Росія демонструє бажання воювати, аби фінансували її військове виробництво
Фото: скрін

Український президент Володимир Зеленський упевнений, що воєнні апетити Росії не закінчуються на Україні. В ефірі Fox News він сказав, що ще рік тому закликав європейських колег не затягувати і не вважати, що Путін розпочне нову агресію тільки коли закінчить в Україні.

На думку українського президента, Путін розуміє, що він потребує для його воєнної машини і виробництва великих коштів. Тож він хоче демонструвати, що буде продовжувати війну.

“Ось чому він відкладає зустріч зі мною. Двосторонню, тристоронню – неважливо, скільки лідерів”, – сказав Зеленський. 

Президент нагадав, що Путін “запрошував” його до Москви лише задля того, аби затягнути процес. Лідери Франції, Катару, Туреччини готові надати майданчики для переговорів Зеленського і Путіна. Також варіантом є зустріч у нейтральній країні Європи – Австрії або Швейцарії.

“Я не запрошував його до Києва”, – додав Зеленський, підкресливши, що пропозиція Путіну приїхати до України – це лише відповідь на запрошення Путіна до Росії. 

Нещодавні російські провокації 

10 вересня під час масованої атаки на Україну близько 20 російських дронів залетіли на територію Польщі. Країна вперше вирішила їх збивати, хоча засоби ураження потрапляли до неї і раніше. За результатами аналізу уламків польська влада заявила, що не вважає ці дрони загрозливими для населення, бо вони не містили бойової частини. При цьому під час атаки постраждав один будинок – за попередніми даними, від ракети ППО.

Після цього один дрон залетів до Румунії. Вона підняла авіацію, але нічого для збиття не зробила і він повернув в сторону України.

Ще після цього російська авіація порушила повітряний простір Естонії. А в ніч на 23 вересня невідомі дрони літали над аеропортами в Данії та Норвегії, в зв'язку з чим всі рейси призупинили. Невідомо, чи за цими дронами стоїть Росія, але данська влада цього не виключає.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies