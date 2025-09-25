Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСуспільствоВійна

​Через російські удари на Запоріжжі є загибла та поранені

Впродовж доби окупанти завдали 582 удари по 12 населених пунктах області.

Наслідки російського удару
Фото: Запорізька ОВА

Одна людина загинула та дві поранені внаслідок ворожих атак на Василівський та Пологівський райони Запорізької області. Впродовж доби окупанти завдали 582 удари по 12 населених пунктах.

Про це пише начальник ОВА Іван Федоров. 

68-річна жінка загинула внаслідок атаки fpv-дронами. Ворог завдав удару по приватному будинку, його пошкоджено. На жаль, літня жінка загинула. 

А у Пологівському районі через атаку ворожого fpv-дрона дістало поранень подружжя - 82-річний чоловік та 78-річна жінка. Війська РФ здійснили один авіаційний удар по Гуляйполю.

393 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Червонодніпровку, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Вербове, Чарівне, Малу Токмачку, Новоданилівку та Щербаки

2 обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки та Полтавки.

186 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, та Чарівного. 

Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.
