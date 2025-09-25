Генштаб: від початку доби понад третина боєзіткнень - на Покровському напрямку

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: від початку доби понад третина боєзіткнень - на Покровському напрямку

Активні бойові дії точились на Новопавлівському напрямку.

Генштаб: від початку доби понад третина боєзіткнень - на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: 23 ОМБр

Станом на 22:00 25 вересня відбулося 157 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1440 дронів-камікадзе та здійснили 2991 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дев’ять штурмових дії окупантів. Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 192 обстріли, з яких дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Довгенького.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснюють одну штурмову дію, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців в напрямку Курилівки, бій триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставків, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися у бік Дронівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 56 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. В семи локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 149 окупантів, з яких 99 — безповоротно. Наші захисники знищили сім автомобілів, 21 безпілотний літальний апарат. Також значно пошкоджено один автомобіль, дві артилерійські системи та пункт управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 26 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Новогригорівка, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Полтавки, в той же час завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі намагалися просунутися в районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку авіація противника завдала авіаударів по Козацькому та Херсону, наступальних дій ворог не проводив.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно протидіють ворогу.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies