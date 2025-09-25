Генштаб: від початку доби понад третина боєзіткнень - на Покровському напрямку

Станом на 22:00 25 вересня відбулося 157 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 71 керовану авіабомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1440 дронів-камікадзе та здійснили 2991 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дев’ять штурмових дії окупантів. Також ворог завдав 6 авіаційних ударів, при цьому скинув 17 керованих авіабомб, здійснив 192 обстріли, з яких дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Довгенького.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснюють одну штурмову дію, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців в напрямку Курилівки, бій триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в напрямку Дружелюбівки, Ставків, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися у бік Дронівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися в районі Ступочок та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 56 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Родинське, Никанорівка, Новоекономічне, Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Філія. В семи локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 149 окупантів, з яких 99 — безповоротно. Наші захисники знищили сім автомобілів, 21 безпілотний літальний апарат. Також значно пошкоджено один автомобіль, дві артилерійські системи та пункт управління БпЛА.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 26 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Новогригорівка, ще шість бойових зіткнень тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників в районі Полтавки, в той же час завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку загарбники тричі намагалися просунутися в районах Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку авіація противника завдала авіаударів по Козацькому та Херсону, наступальних дій ворог не проводив.

Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно протидіють ворогу.