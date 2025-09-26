На Харківщині відновили міст, зруйнований внаслідок повномасштабного вторгнення РФ

У Харківській області завершили капітальний ремонт чергового мосту, зруйнованого внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомило Агентство відновлення.
Раніше на цьому місці облаштували тимчасову переправу, оскільки ця дорога є одним із ключових маршрутів, яким забезпечується сполучення між громадами та гуманітарна і військова логістика.
В ході ремонту міст фактично відбудували заново:
- встановили нові опори та балки,
- влаштували нову монолітну плиту,
- облаштували сучасне освітлення і систему відеонагляду,
- змонтували бар’єрне та перильне огородження для безпеки пішоходів і водіїв.
Ширина мосту становить 11,6 м, довжина - 48,88 м, висота - 2,5 м.
Цьогоріч на Харківщині це вже восьма відновлена мостова споруда, а ще на 10 спорудах рух уже відкрили торік.