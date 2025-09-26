Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
На Харківщині відновили міст, зруйнований внаслідок повномасштабного вторгнення РФ

Це вже восьма відновлена цього року мостова споруда у Харківській області.

Фото: Агентство відновлення

У Харківській області завершили капітальний ремонт чергового мосту, зруйнованого внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомило Агентство відновлення.

Раніше на цьому місці облаштували тимчасову переправу, оскільки ця дорога є одним із ключових маршрутів, яким забезпечується сполучення між громадами та гуманітарна і військова логістика.

В ході ремонту міст фактично відбудували заново

  • встановили нові опори та балки, 
  • влаштували нову монолітну плиту, 
  • облаштували сучасне освітлення і систему відеонагляду, 
  • змонтували бар’єрне та перильне огородження для безпеки пішоходів і водіїв. 

Ширина мосту становить 11,6 м, довжина - 48,88 м, висота - 2,5 м. 

Цьогоріч на Харківщині це вже восьма відновлена мостова споруда, а ще на 10 спорудах рух уже відкрили торік. 
