Сибіга: Росія намагається залучити МАГАТЕ до авантюри з перепідключення ЗАЕС

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга: Росія намагається залучити МАГАТЕ до авантюри з перепідключення ЗАЕС

Наразі станція уже четвертий день залишається без електропостачання.

Сибіга: Росія намагається залучити МАГАТЕ до авантюри з перепідключення ЗАЕС
ЗАЕС
Фото: Укренерго

Росія створює умови для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми і намагається залучити до цього процесу МАГАТЕ.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він нагадав, що наразі станція уже четвертий день залишається без електропостачання і це є десяте знеструмлення, спричинене росіянами.

«Крім того, Росія збудувала 200 кілометрів ліній електропередач у рамках підготовки до спроби вкрасти станцію, під’єднати її до своєї енергосистеми та перезапустити. Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, настільки прагнуть догодити начальству в Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили подібну поведінку у 1986 році... Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати крадіжку станції», - написав Сибіга на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він наголосив, що такий сценарій «веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ» і закликав Агентство зайняти принципову позицію в такому питанні.

«Запорізька атомна електростанція має бути повернена Україні, її законному власнику. Закликаємо всі держави, які стурбовані ядерною безпекою та безпекою загалом, чітко дати зрозуміти Москві: її ядерна авантюра має припинитися», - написав міністр.

Сибіга також нагадав, що Росія завдає навмисні удари поблизу ядерних об’єктів. Так, цього тижня вибух дрона біля Південноукраїнської АЕС, а раніше - атака БпЛА на об’єкт укриття в Чорнобилі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies