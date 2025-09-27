Сибіга: Росія намагається залучити МАГАТЕ до авантюри з перепідключення ЗАЕС

Наразі станція уже четвертий день залишається без електропостачання.

Росія створює умови для підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми і намагається залучити до цього процесу МАГАТЕ.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він нагадав, що наразі станція уже четвертий день залишається без електропостачання і це є десяте знеструмлення, спричинене росіянами.

«Крім того, Росія збудувала 200 кілометрів ліній електропередач у рамках підготовки до спроби вкрасти станцію, під’єднати її до своєї енергосистеми та перезапустити. Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, настільки прагнуть догодити начальству в Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили подібну поведінку у 1986 році... Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати крадіжку станції», - написав Сибіга на своїй сторінці у соцмережі Х.

Він наголосив, що такий сценарій «веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ» і закликав Агентство зайняти принципову позицію в такому питанні.

«Запорізька атомна електростанція має бути повернена Україні, її законному власнику. Закликаємо всі держави, які стурбовані ядерною безпекою та безпекою загалом, чітко дати зрозуміти Москві: її ядерна авантюра має припинитися», - написав міністр.

Сибіга також нагадав, що Росія завдає навмисні удари поблизу ядерних об’єктів. Так, цього тижня вибух дрона біля Південноукраїнської АЕС, а раніше - атака БпЛА на об’єкт укриття в Чорнобилі.