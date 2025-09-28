Через російський дрон постраждав ще один мешканець Херсона

Сьогодні внаслідок удару з безпілотника постраждав ще один мешканець Херсона.

Про це повідомили в обласній військові адміністрації.

“Близько 12:30 під удар російського безпілотника у Дніпровському районі потрапив житель Херсон”, ‒ зазначили в ОВА.

Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення тулуба.

Медики надали потерпілому необхідну допомогу. В подальшому він лікуватиметься амбулаторно.