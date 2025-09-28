Через російський дрон постраждав ще один мешканець Херсона

Сьогодні внаслідок удару з безпілотника постраждав ще один мешканець Херсона.
Про це повідомили в обласній військові адміністрації.
“Близько 12:30 під удар російського безпілотника у Дніпровському районі потрапив житель Херсон”, ‒ зазначили в ОВА.
Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення тулуба.
Медики надали потерпілому необхідну допомогу. В подальшому він лікуватиметься амбулаторно.
- Сьогодні російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині, двоє цивільних отримали поранення.
- Також стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні загинув капітан поліції Валерій Тогаренко. Разом із колегами він чергував на блокпосту й потрапив під масований вогонь противника.
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували соціальну і критичну інфраструктуру Херсонської області. Унаслідок ворожого терору постраждали 2 людини.