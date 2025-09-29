Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
"Здавав" ворогу позиції Сил оборони біля району Курської операції: в Україні засудили російського агента

Коригувальником ФСБ виявився 23-річний уродженець Херсонщини.

"Здавав" ворогу позиції Сил оборони біля району Курської операції: в Україні засудили російського агента
Фото: Pixabay

За доказовою базою Служби безпеки України до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який шпигував для рашистів на північному кордоні України.

Про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, зрадник "зливав" окупантам координати Сил оборони, які дислокувалися поблизу району проведення Курської операції.

Використовуючи агентурні дані, ворог готував атаки по українських військах з використанням бомбардувальної авіації, дронів-камікадзе та далекобійної артилерії РФ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у жовтні 2024 року під час здійснення безпекових заходів у прифронтових районах України.

За даними слідства, коригувальником фсб виявився 23-річний уродженець Херсонщини, який оселився на Сумщині.

Встановлено, що чоловік був дистанційно завербований російською спецслужбою, коли шукав "швидкі заробітки" у Телеграм-каналах. Щоб виконати вороже завдання, агент обходив місцевість, фотографував локації Сил оборони, а далі пересилав знімки кураторові з РФ.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
