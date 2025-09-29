Головне за понеділок, 29 вересня: майже 140 боєзіткнень, блекаут на ЗАЕС, заборона lb.ua в Угорщині

Бойові дії на Донеччині, 139 бойових зіткнень, ворожі обстріли, роковини трагедії в Бабиному Яру, підсумки виборів у Молдові. Яким запам’ятається 1314-й день повномасштабної війни.

В Угорщині заборонили низку українських видань у відповідь на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

Про це повідомив міністр канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш. За його словами, Україна заблокувала угорські видання Origo та Demokrata, "бо вони наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти Росії, військову підтримку України, зображати Європейський Союз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації". Гуляш пояснив, що "керуючись принципом взаємності" Угорщина запровадила "дзеркальні заходи" проти низки українських новинних порталів, які перестануть бути доступними на території Угорщини від сьогодні, 29 вересня.

Серед них - lb.ua, tsn.ua, oboz.ua, ungvar.uz.ua/, zakarpattya.net.ua/, pravda.com.ua, eurointegration.com.ua, hromadske.ua

Україна заблокувала доступ до угорських медіа-ресурсів Origo та Demokrata, звинувативши їх у поширенні російської пропаганди. За даними Служби безпеки України, ці сайти поширювали фейки про "успіхи" армії РФ; звинувачували Україну в "терористичних діях", пропагували теорії змови, зокрема - щодо діяльності фондів Сороса тощо.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 вересня відбулося 139 бойових зіткнень.

Чверть боєзіткнень від початку доби - на Покровському напрямку. Активні бойові дії точились на Новопавлівському напрямку.

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами у Бабиному Яру.

"Навіть під час війни ми ніколи не забуваємо про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Ця трагедія була великою, тому що світ був дуже повільним і мовчки дивився на агресію фашистів. Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії", — ідеться у зверненні Президента.

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже шість діб перебуває без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення її систем безпеки забезпечують резервні дизельні електростанції.

Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній – всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм, повідомляє Держатомрегулювання.

Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич, який повернувся з полону Росії, став лауреатом премії імені Вацлава Гавела.

У своїй промові він наголосив, що отримує цю почесну нагороду від імені українських військовополонених та цивільних, незаконно утримуваних Росією.

За даними Центрального виборчого комітету після обробки 100% протоколів, перемогу у парламентських виборах в Молдові здобула провладна партія "Дія і солідарність" (PAS), яку очолює президентка Мая Санду.

Політична сила "Дія і солідарність" (PAS) отримала 50,20% голосів виборців, що гарантує їй більшість у парламенті.

Друге місце посів опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон. За проросійський блок проголосували 24,17% громадян.

