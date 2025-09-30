В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

Президентка Єврокомісії: Росія окупувала лише 1% території України за останню тисячу днів війни

При цьому РФ зазнає величезних втрат на полі бою, а також має великі проблеми з економікою.

Президентка Єврокомісії: Росія окупувала лише 1% території України за останню тисячу днів війни
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: скриншот відео

Росія за останні 1000 днів повномасштабної агресії проти України змогла захопити лише 1% нових територій попри колосальні людські втрати.

Про це 30 вересня заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ідеться на сайті Єврокомісії.

«Україна продовжує чинити опір на полі бою, цього року фактично не втративши територій. Попри це понад чверть мільйона росіян загинули лише за цей рік», — сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що економіка Росії перебуває під серйозним тиском: ключова ставка сягнула 17%, інфляція перевищує 10%.

Голова Єврокомісії закликала ЄС до рішучих дій: «Ми перебуваємо у моменті, коли наші рішення можуть стати переломними для цього конфлікту».

"Наші санкції працюють. Прогнозується уповільнення зростання ВВП Росії з 4,3% у 2024 році до 0,9% у 2025 році. Нам потрібно посилити тиск. З цією метою ми запропонували новий пакет санкцій, що включає жорсткі заходи у сфері енергетики, фінансових послуг та торгівлі", - сказала посадовиця ЄС.

Фон дер Ляєн нагадала про ухвалений документ у ЄС зі стратегією безпеки та нові механізми фінансування оборони, зокрема, спеціальний інструмент SAFE, який запрацював у рекордні терміни. За її словами, подальші кроки обговорять завтра на неформальному засіданні Євроради.

  • Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що у надходженнях до держбюджету Росії стрімко зменшується частка нафтогазових доходів. Крім того, кількість бізнесів скоротилася до найнижчого рівня за 15 років.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies