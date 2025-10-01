ЗМІ: росіяни встановлюють на "шахеди" камери нічного бачення для атак по рухомих цілях

Модернізований ударний БпЛА "Shahed-236" з оптичною системою та каналом прямого управління вперше зафіксували в Україні у червні.

Російські війська вперше використали модернізовані дрони-камікадзе "Shahed" із нічною оптикою та радіокеруванням для атаки на залізничний ешелон у Чернігівській області, пише "Мілітарний".

За даними російських пропагандистських ресурсів, група безпілотників завдала удару по поїзду з паливними цистернами на відстані 150–200 км від державного кордону.

Перший дрон влучив у локомотив, що зупинило рух, після чого інші дрони атакували платформи та цистерни. Також повідомляється про спробу уразити резервуари з пальним у районі Бобровиці Чернігівської області.

Під час операції російські дрони опинилися в зоні дії українських гелікоптерів протиповітряної оборони, що створило загрозу для екіпажів.

Модернізований безпілотник "Shahed-236" з оптичною системою та каналом прямого управління вперше зафіксували в Україні у червні, коли на Сумщині було збито один із таких апаратів. Уламки дрона містили високопродуктивний мінікомп’ютер Nvidia Jetson Orin, здатний до обробки відео та автономного пошуку цілей.

Фахівці ГУР МО підтвердили іранське походження безпілотника за характерними матеріалами та електронікою, попри те, що базова модель "Shahed-136" нині вже локалізована та виробляється в Росії.

За даними "Мілітарного", росіяни отримали документацію на комплекс, що включає бойовий дрон Shahed-236, ретранслятор та станцію управління. Радіус дії під керуванням оператора становить близько 220 км, тоді як у автономному режимі – понад 1000 км.

Вартість одного такого дрона для РФ оцінювалась у 900 тисяч доларів, що значно перевищує ціну базової моделі Shahed-136 (193 тисячі доларів станом на 2022 рік). Аналітики припускають, що завищена сума може бути пов’язана з витратами на локалізацію чи ліцензійне виробництво.