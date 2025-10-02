Повідомлено про підозру трьом особам, які організували незаконне вирощування конопель, виготовлення та збут канабісу.

На Київщині правоохоронці вилучили коноплі на понад 15 мільйонів гривень, передає Офіс генпрокурора.

За даними слідства, організували наркобізнес троє мешканців Київської області, які розробили детальну схему незаконного заробітку на культивуванні нарковмістних рослин та збуті виготовленої наркопродукції.

Поліція зазначає, що рослини доглядали якісно: огородили, поливали, встановили відеоспостереження.

Висушені нарковмісні рослини зберігали в спеціально обладнаному приміщенні. З отриманої сировини виготовляли канабіс, який реалізовували «клієнтам» по всій країні.

Під час проведення обшуків за місцем вирощування та виготовлення наркотичних засобів виявлено та вилучено більше 400 рослин коноплі і 60 кг наркотичного засобу, інші докази.

Вартість вилученого наркотовару за цінами «чорного ринку» складає понад 15 мільйонів гривень.