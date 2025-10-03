Цей завод на рік випускає понад 6,5 тонн нафти.

За атакою 3 жовтня на один з провідних російських нафтопереробних заводів “Орськнафтооргсинтез” стоїть ЦСО “А” Служби безпеки. Дрони подолали 1400 кілометрів та успішно його вразили.

Про це повідомили співрозмовники редакції в Силах оборони. Вони розповіли, що згаданий НПЗ, розташований в Орську, має чотири установки первинної обробки нафти, а його річна потужність – 6,6 млн тонн нафти.

НПЗ “Орськнафтооргсинтез” випускає близько 30 різновидів продукції: від автобензину до авіакеросину.

На відео з соцемереж видно, як після ударів підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію.

“СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.