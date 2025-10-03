Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела: за атакою на один з провідних НПЗ Росії стоїть ЦСО "А" СБУ

Цей завод на рік випускає понад 6,5 тонн нафти. 

Джерела: за атакою на один з провідних НПЗ Росії стоїть ЦСО "А" СБУ
ЦСК А СБУ атакував НПЗ в Орську
Фото: скриншот

За атакою 3 жовтня на один з провідних російських нафтопереробних заводів “Орськнафтооргсинтез” стоїть ЦСО “А” Служби безпеки. Дрони подолали 1400 кілометрів та успішно його вразили. 

Про це повідомили співрозмовники редакції в Силах оборони. Вони розповіли, що згаданий НПЗ, розташований в Орську, має чотири установки первинної обробки нафти, а його річна потужність – 6,6 млн тонн нафти.

НПЗ “Орськнафтооргсинтез” випускає близько 30 різновидів продукції: від автобензину до авіакеросину. 

На відео з соцемереж видно, як після ударів підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію.

“СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. Майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

  • Атаки на нафтові об'єкти Росії дозволяють виснажувати запаси палива для армії окупантів та завдають економічної шкоди воєнній машині Кремля. Деякі російські регіони вже зіткнулися з паливним дефіцитом. Більше на цю тему – в матеріалі "Кров війни. Чому потрібно бити по російській нафтовій галузі".
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies