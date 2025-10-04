«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині п'ятеро поранених
Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині п'ятеро поранених

Ворог вранці атакував село Дачне.

Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині п'ятеро поранених
пожежа на Харківщині 26 квітня 2025 року

Росіяни атакували безпілотником село Дачне у Харківській області, унаслідок обстрілу поранення дістав 63-річний чоловік.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Протягом 3 жовтня росіяни запускали по Харківській області 23 безпілотники типу "Герань-2", дві "Молнії" і п'ять FPV-дронів. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, інформує очільник ОВА Олег Синєгубов.

41-річний чоловік дістав поранення ноги через російську атаку безпілотників на агрофірму у селі Новоселівці Нововодолазької громади.

У селі Лісна Стінка на Куп'янщині внаслідок атаки БпЛА дістали поранення 53-річна жінка та 55-річна жінка, а також 47-річний чоловік та 59-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Тимчасово без енергопостачання 4 населені пункти у Лозівському районі (загалом 1500 абонентів) та один — у Чугуївському (близько 2500 абонентів).

Російська окупаційна армія атакувала Златопіль Харківської області. Внаслідок атаки на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання.
