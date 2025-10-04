Унаслідок обстрілів РФ на Харківщині п'ятеро поранених

пожежа на Харківщині 26 квітня 2025 року

Росіяни атакували безпілотником село Дачне у Харківській області, унаслідок обстрілу поранення дістав 63-річний чоловік.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Протягом 3 жовтня росіяни запускали по Харківській області 23 безпілотники типу "Герань-2", дві "Молнії" і п'ять FPV-дронів. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей, інформує очільник ОВА Олег Синєгубов.

41-річний чоловік дістав поранення ноги через російську атаку безпілотників на агрофірму у селі Новоселівці Нововодолазької громади.

У селі Лісна Стінка на Куп'янщині внаслідок атаки БпЛА дістали поранення 53-річна жінка та 55-річна жінка, а також 47-річний чоловік та 59-річний чоловік.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Тимчасово без енергопостачання 4 населені пункти у Лозівському районі (загалом 1500 абонентів) та один — у Чугуївському (близько 2500 абонентів).

Російська окупаційна армія атакувала Златопіль Харківської області. Внаслідок атаки на критичну інфраструктуру, в місті аварійно вимкнулося електропостачання.