У двох районах Кіровоградської області є пошкодження внаслідок атаки

Даних про поранених в ОВА немає.

Внаслідок російської атаки 5 жовтня в Кіровоградській області є пошкодження в двох районах. За інформацією голови ОВА Андрія Райковича, минулося без потерпілих.

По цій області ворог бив дронами. Працювала ППО.

“В Олександрійському районі уламками збитого дрона пошкоджено вікна в двох житлових будинках та дах господарчої споруди. В Голованівському – постраждали 10 приватних домоволодінь. Зачепило також лінії електропередач. Головне – обійшлося без постраждалих. На місцях працюють всі відповідні служби”, – прокоментував керівник адміністрації.

Вночі 5 жовтня ворог провів масовану атаку. Одним з основних напрямків удару став Львів і область. Там вбито 4 людей, ще 4 поранені. Є жертва і в Запоріжжя.



