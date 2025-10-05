У двох районах Кіровоградської області є пошкодження внаслідок атаки

В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Андрій Вітренко: Навіть без мера Київрада зможе збиратися на сесії і приймати рішення з управління містом, колапсу не станеться
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
ГоловнаСуспільствоВійна

У двох районах Кіровоградської області є пошкодження внаслідок атаки

Даних про поранених в ОВА немає. 

У двох районах Кіровоградської області є пошкодження внаслідок атаки
БпЛА Shahed-136 (Герань-2)
Фото: ГУР Міноборони

Внаслідок російської атаки 5 жовтня в Кіровоградській області є пошкодження в двох районах. За інформацією голови ОВА Андрія Райковича, минулося без потерпілих.

По цій області ворог бив дронами. Працювала ППО. 

“В Олександрійському районі уламками збитого дрона пошкоджено вікна в двох житлових будинках та дах господарчої споруди. В Голованівському – постраждали 10 приватних домоволодінь. Зачепило також лінії електропередач. Головне – обійшлося без постраждалих. На місцях працюють всі відповідні служби”, – прокоментував керівник адміністрації.

Вночі 5 жовтня ворог провів масовану атаку. Одним з основних напрямків удару став Львів і область. Там вбито 4 людей, ще 4 поранені. Є жертва і в Запоріжжя.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies